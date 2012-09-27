КМДА запевняє, що підприємство «Захід» повністю очищено від радіоактивного берилію

Державне науково-виробниче підприємство «Захід», розташоване в Святошинському районі столиці, повністю очищено від понад 500 тонн радіоактивного берилію і готове до організації виробництва на його території.

Як передає кореспондент УНІАН, про це начальник Головного управління промислової, науково-технічної та інноваційної політики КМДА Людмила Денисюк повідомила під час виїзної наради на території підприємства «Захід» з вирішення актуальних питань у сфері техногенно-екологічної безпеки Києва.

Вона повідомила, що протягом чотирьох місяців 111 контейнерів вагою 5 тонн кожен були вивезені з території заводу.

«Територія на сьогоднішній день є цілком безпечною, і управління екології займається лабораторними дослідженнями щодо того, який рівень берилієвих відходів залишився на території цього заводу», - повідомила Людмила Денисюк і зазначила, що відповідні дослідження вже завершуються.

Вона також сказала, що підприємству, яке займалася вивезенням берилію з території України, перераховано майже 14 млн. грн.

За словами Л.Денисюк, контейнери вивезли 19 червня, а 16 липня вони вже були доставлені до місця поховання.

Також Л.Денисюк зазначила, що зараз влада повинна вирішити, яким чином надалі використовувати 2,5 га території підприємства «Захід».

У свою чергу начальник Головного управління комунальної власності Києва Дмитро Парфененко нагадав, що в липні Київрада ухвалила рішення про передачу в комунальну власність ДНВП «Захід», в даний час завершується робота з підготовки розпорядження Кабінету Міністрів про передачу заводу з державної у комунальну власність.

«Десь через місяць ця робота буде завершена», - сказав Д.Парфененко.

Водночас, голова Святошинської райдержадміністрації Сергій Рюмшин повідомив, що зараз є пропозиції щодо відкриття на території підприємства меблевого виробництва чи виготовлення виробів з деревини.

Як повідомляв УНІАН, ДНВП «Захід» раніше використовувало берилій для виробництва космічних апаратів. Метал зберігався в контейнерах на території заводу багато років.