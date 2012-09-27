Борг держави з ПДВ перед Крюківським ВСЗ з початку року зріс в 4 рази

Борг держави з податку на додану вартість перед ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» (КВБЗ, Кременчук Полтавської обл.) з початку року зріс в 4 рази, або на 350 млн грн - до 600 млн грн.

Про це журналістам у середу повідомив голова наглядової ради підприємства Володимир Приходько.

За його словами, на перше січня борг держави з ПДВ становив 150 млн грн.

«З початку року борг збільшився до 600 млн грн. Поки неясно, коли ця сума буде погашена. З цією проблемою ми днями звернулися до Миколи Азарова», - сказав В.Приходько.

Довідка УНІАН. ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» випускає вантажні (вагони-платформи, цистерни, вагони бункерного типу, піввагони) і пасажирські вагони, вагони метро, ​​запасні частини і візки для вантажних вагонів, колісні пари, запчастини для вагонів метро і ескалаторів, контейнери, дорожню техніку . Виробництво пасажирських вагонів на заводі здійснюється на замовлення «Укрзалізниці». Продукція заводу поставляється у понад 20 країн світу. Завод є єдиним в СНД підприємством, що має налагоджене і діюче виробництво двох видів вагонів - пасажирських і вантажних.

Крюківський вагонобудівний завод в 2011 році збільшив випуск вантажних вагонів на 18% - до 10750 шт, а пасажирських вагонів зменшив на 33,3% - до 28 шт.