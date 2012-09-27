«Антонов» поставить кубинської авіакомпанії три літаки Ан-158

Державне підприємство «Антонов» поставить кубинській авіакомпанії «Кубана» три літаки Ан-158.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник генерального конструктора ДП «Антонов» Олександр Ківа повідомив під час міжнародного авіасалону «Авіасвіт-ХХІ».

За його словами, російська лізингова компанія «Іллюшин Фінанс Ко» уклала твердий контракт на поставку Кубі трьох літаків Ан-158, ще на три літаки передбачено аукціон.

«Таким чином, в цілому на Кубу може бути поставлено 6 літаків Ан-158. Вже наступного тижня до Києва прибуває перша група технічного і льотного складу з Куби для початку навчання. Відповідний контракт вже підписано», - повідомив О.Ківа.

При цьому він уточнив, що перший літак Ан-158 буде передано кубинському замовнику до кінця цього року.

Як повідомляв УНІАН, 9 липня під час міжнародного авіакосмічного салону Farnborough-2012 (Велика Британія) російська лізингова компанія "Іллюшин Фінанс Ко" (ВАТ «ІФК») і панамська South American Aircraft Leasing S.A підписали договір купівлі-продажу 15 літаків Ан-148 і Ан-158. Контракт передбачає поставку до Панами перших трьох літаків Ан-158 з грудня 2012 року упродовж трьох місяців, а також опціон на поставку п'яти Ан-158 і семи Ан-148 в 2013-2014 роках.

Ан-158 – регіональний реактивний літак нового покоління, призначений для перевезення до 99 пасажирів, створений на базі Ан-148. Серед основних відмінностей Ан-158 від Ан-148: збільшення кількості пасажирських місць, подовжена на 2,5 м пасажирська кабіна, збільшення об'єму багажних полиць в пасажирській кабіні, вдосконалення конструкції крила, на 9% зменшено витрату палива і на 12% - прямі експлуатаційні витрати.