Україна хоче ввести утилізаційний збір на весь імпорт автомобілів
Уряд України планує з 1 листопада ввести в дію утилізаційний збір на весь імпорт автомобілів, незалежно від країни походження.
Як стало відомо УНІАН, проект відповідної постанови готується для розгляду Кабінетом міністрів.
Цей документ вносить зміни до постанови №843 від 3 вересня, яким стягнення утилізаційного збору введене лише на автомобілі, що імпортуються до України з Росії.
Згідно зі змінами, з постанови №843 пропонується виключити уточнення, що збір вводиться лише на продукцію, що походить з РФ, що означає розповсюдження дії збору на весь імпорт.
Також зміни містять доповнення, що норми зі сплати утилізаційного збору не розповсюджуються на українських виробників (резидентів).
Як повідомляв УНІАН, з 1 вересня Росія ввела утилізаційний збір на імпортні автомобілі. За оцінкою експертів, дія утилізаційного збору може зробити українські автомобілі в РФ на 10-12% дорожчими. Збір було введено з метою захистити російський автопром в умовах різкого зниження мит після вступу РФ до СОТ.
У відповідь 14 вересня Україна ввела утилізаційний збір на автомобілі та автобуси, що імпортувалися з Росії.
20 вересня міністр економічного розвитку і торгівлі Петро Порошенко заявив, що варто розширити перелік країн для дії утилізаційного збору при імпорті автомобілів.
Україна пропонує Росії ввести в обох країнах національні режими для стягнення утилізаційного збору упри імпорті автомобілів.
Міжурядова угода, згідно з якою Україна і Росія введуть такий режим, перебуває на завершальній стадії підготовки і може бути підписана 28 вересня в рамках проведення саміту глав урядів СНД в Ялті.