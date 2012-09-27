Україна хоче ввести утилізаційний збір на весь імпорт автомобілів

Уряд України планує з 1 листопада ввести в дію утилізаційний збір на весь імпорт автомобілів, незалежно від країни походження.

Як стало відомо УНІАН, проект відповідної постанови готується для розгляду Кабінетом міністрів.

Цей документ вносить зміни до постанови №843 від 3 вересня, яким стягнення утилізаційного збору введене лише на автомобілі, що імпортуються до України з Росії.

Згідно зі змінами, з постанови №843 пропонується виключити уточнення, що збір вводиться лише на продукцію, що походить з РФ, що означає розповсюдження дії збору на весь імпорт.

Також зміни містять доповнення, що норми зі сплати утилізаційного збору не розповсюджуються на українських виробників (резидентів).

Як повідомляв УНІАН, з 1 вересня Росія ввела утилізаційний збір на імпортні автомобілі. За оцінкою експертів, дія утилізаційного збору може зробити українські автомобілі в РФ на 10-12% дорожчими. Збір було введено з метою захистити російський автопром в умовах різкого зниження мит після вступу РФ до СОТ.

У відповідь 14 вересня Україна ввела утилізаційний збір на автомобілі та автобуси, що імпортувалися з Росії.

20 вересня міністр економічного розвитку і торгівлі Петро Порошенко заявив, що варто розширити перелік країн для дії утилізаційного збору при імпорті автомобілів.

Україна пропонує Росії ввести в обох країнах національні режими для стягнення утилізаційного збору упри імпорті автомобілів.

Міжурядова угода, згідно з якою Україна і Росія введуть такий режим, перебуває на завершальній стадії підготовки і може бути підписана 28 вересня в рамках проведення саміту глав урядів СНД в Ялті.