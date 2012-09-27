Росія відклала рішення щодо спільної з Україною космічної програми «Дніпро»

Москва. Росія не бачить змістовних пропозицій з боку України за космічною програмою «Дніпро», тому рішення щодо долі проекту відкладається мінімум на місяць.

Про це заявив віце-прем'єр РФ Дмитро Рогозін, передає ІТАР-ТАСС.

"Якщо ми не отримаємо якихось документів (від України), які дійсно дозволять нам оцінити внесок і прагматично надійти в рамках цієї співпраці, відповідно ми запропонуємо свій варіант. Напевно, для цього буде потрібно додатковий час, десь близько місяця. Про це ми сьогодні домовилися», - сказав Д.Рогозін.

Д.Рогозін нагадав, що в липні відбулася зустріч на рівні президентів двох країн у Ялті, і тоді було дано доручення, в тому числі і українській стороні, "порахувати, скільки все це реально коштує".

"До цих пір ми виходимо з того, що схема вкладів трьох сторін і вигода, яку кожна сторона отримає, непрозора", - пояснив віце-прем'єр.

Він додав, що за його даними, всі терміни щодо надання необхідної документації вже вийшли. "Вересень закінчується, досі жодних матеріалів в тому вигляді, в якому ми їх просили, ми від української сторони не отримали", - повідомив чиновник.

Він додав, що сьогодні говорив з прем'єр-міністром Дмитром Медведєвим, який у п'ятницю відвідає Ялту з робочим візитом, і поінформував його про зроблені висновки про долю проекту "Дніпро".

"Думаю, що ця розмова буде продовжена прем'єром Російської Федерації з українськими співрозмовниками, - уточнив заступник голови уряду. - Але в цілому ми не бачимо, що за словами, обіцянками, які дані нашими українськими колегами, є якась змістовна сторона".

Як повідомляв УНІАН, 17 серпня 2011 ракета «Дніпро» успішно вивела на орбіту український супутник «Січ-2».

Джерело, наближене до виконавців програми "Дніпро", зазначило, що, незважаючи на всі економічні переваги, майбутнє програми залежить від політичної волі керівництва Росії. За словами співрозмовника УНІАН, річне призупинення сталося саме через позиції Міноборони РФ.

У січні 2012 р. президент РФ Дмитро Медведєв прийняв рішення про продовження реалізації спільної програми з використання знятих з бойового чергування ракет РС-20 для запуску космічних апаратів в комерційних цілях (програма «Дніпро»).

Довідка УНІАН. Кооперацією підприємств Росії та України, у взаємодії з Міністерством оборони Росії і космічними агентствами Росії та України, протягом 1992-2003 років була створена ракетно-космічна система «Дніпро» для запусків космічних апаратів на базі технології ліквідованих стратегічних ракет РС-20 .

Робота зі створення і комерційної експлуатації ракетно-космічної системи на базі стратегічних ракет РС-20 для запуску космічних апаратів була покладена на МКК «Космотрас», отримавши назву програма «Дніпро».