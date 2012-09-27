Досягнення компромісу з проблемних питань функціонування ПАТ «Запорізький завод феросплавів» (ЗЗФ) буде хорошим прикладом вирішення спірних ситуацій між державою та приватним бізнесом, заявив в інтерв'ю УНІАН екс-мер Запоріжжя Євген Карташов.

«Звичайно, було б краще, якби всі проблемні питання щодо ЗЗФ були зняті раніше, не варто було доводити проблему до якихось пікових ситуацій», - сказав Є.Карташов, коментуючи заяву голови Запорізької обласної державної адміністрації Олександра Пеклушенка, про стабілізацію ситуації на ЗЗФ.

«Добре, що домовленість щодо ЗЗФ все ж була досягнута. Там є взаємні зобов'язання, як з одного, так і з іншого боку - держава виходить на вирішення питання з тарифом на електроенергію для ЗЗФ, а підприємство в свою чергу виконує програму модернізації, вирішує екологічні питання і так далі. Я сподіваюся, що найближчим часом завод почне відновлювати обсяги виробництва. Найголовніше, що буде збережений трудовий колектив підприємства, люди будуть отримувати достойні зарплати, від зупинки заводу не постраждає міський бюджет», - додав екс-мер Запоріжжя.

У свою чергу, доцент кафедри економіки промисловості Національної металургійної академії України Андрій Педько в коментарі УНІАН зазначив, що для підприємств, які в силу застосовуваної технології споживають великі обсяги електроенергії, доцільно встановлювати пільговий (або диференційований) тариф. За словами експерта, у чорній металургії це стосується, в першу чергу, феросплавного і електросталеплавильного виробництва.

«Нагадаю, що в ще березні 2010 року закінчилася дія «Меморандуму щодо спільних дій уряду і підприємств галузі з подолання кризових явищ у металургії», підписаного між підприємствами чорної металургії та урядом щодо стабілізації цін на електроенергію на період світової фінансово-економічної кризи. За минулі 2,5 роки (за даними на серпень 2012 р.) тариф на електроенергію, скажімо, для феросплавних підприємств України збільшився на 79%. При цьому ціни феросплавів на світових ринках стагнували, часом демонструючи тенденцію до певного зниження. Відповідно, показник рентабельності продукції балансує на межі нульових / негативних значень. Навряд чи треба доводити, що працювати нерентабельно протягом тривалого часу нині ніхто дозволити собі не може», - сказав А.Педько.

Як повідомляв УНІАН, 24 вересня в ході апаратної наради в Запорізькій ОДА глава області О.Пеклушенко заявив, що «повернення ПДВ, вирішення питання по підстанції «Феросплавна-2» і зниження вартості електроенергії до 6 центів - такі пропозиції облдержадміністрації щодо феросплавного заводу. Ми твердо стоїмо на позиції: 6 центів для феросплавного виробництва. Якщо буде необхідно, я готовий підняти це питання перед президентом України».

При цьому голова правління ЗЗФ Павло Кравченко, який брав участь в апаратній нараді, повідомив, що на підприємстві почалися підготовчі роботи, необхідні для можливого нарощування виробництва феросплавів.

Кравченко уточнив агентству УНІАН, що дані роботи ведуться з урахуванням того, що озвучені запорізьким губернатором рішення можуть бути і не прийняті.

Як повідомляв УНІАН, 11 вересня у Дніпропетровську в ході всеукраїнської наради з підтримки реального сектора економіки Президент України Віктор Янукович дав доручення до 1 жовтня вирішити проблемні питання Запорізького заводу феросплавів.

Довідка УНІАН. ПАТ «Запорізький завод феросплавів» - один з найбільших в Європі виробників феросплавів. Єдиний в СНД комбінат, що виплавляє широкий сортамент марганцевих і кременистих феросплавів, металевий марганець. Входить в Українську асоціацію виробників феросплавів. Частка внутрішнього ринку в постачаннях ЗЗФ становить 30-35%. Продукція експортується в країни СНД, Європейського Союзу, Азії та Африки.

У 2011 році підприємство скоротило в порівнянні з 2010 роком обсяги виробництва феросплавів на 29,25% - до 300,127 тис. тонн.

За даними голови Ради директорів Української асоціації виробників феросплавів (УкрФА), голови правління ПАТ «Запорізький завод феросплавів» Павла Кравченка, основна причина такої різкої зміни ситуації на ЗЗФ - переведення заводу, який протягом багатьох років отримував електроенергію за I класом споживання електроенергії, на II клас, при роботі по якому Запорізький завод феросплавів не має можливості конкурувати із зарубіжними феросплавними підприємствами.