«Завод № 410 ЦА» передасть індійському замовнику чергові 5 літаків Ан-32

Військово-повітряним силам Індії 4 жовтня будуть передані чергові 5 літаків Ан-32, що пройшли модернізацію і ремонт на державному підприємстві авіаремонтному «Заводі № 410 Цивільної авіації».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в ході Міжнародного авіаційно-космічного салону ««Авіасвіт-ХХІ» повідомив журналістам генеральний директор заводу Сергій Підріза.

За його словами, після передачі чергових 5 літаків індійським ВПС загальна кількість відремонтованих і модернізованих в Україні Ан-32 в рамках індійського замовлення становитиме 20 штук.

«Екватор замовлення пройдений. Всього в Україні буде відремонтовано 40 літаків Ан-32 ВПС Індії. Терміни контракту виконуються із спочатку встановленими. Протягом наступних трьох років ми завершимо ремонт ще 20 літаків», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 15 червня 2009 року Державне госпрозрахункове зовнішньоторговельне підприємство «Спецтехноекспорт» і Міністерство оборони Індії домовилися про модернізацію та ремонті належних ВПС Індії 105 літаків Ан-32; головним виконавцем робіт є ДП «Антонов».

Термін реалізації контракту становить 5 років, а його загальна вартість складе близько 450 млн. дол

ДП «Завод 410 ЦА» був заснований 1 липня 1948 як авіаремонтний база на території аеропорту Жуляни, він входить до складу Держпідприємства «Антонов».

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