«Антонов» може змінити постачальників комплектуючих

Державне підприємство «Антонов» не виключає зміни окремих постачальників комплектуючих для літаків, які складають на підприємстві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в ході прес-конференції у рамках міжнародного авіасалону «Авіасвіт-ХХІ» заявив президент – генеральний конструктор ДП «Антонов» Дмитро Ківа.

За його словами, сьогодні умови постачання низки комплектучих для літаків Ан-140 і Ан-148/158 не задовольняють ДП «Антонов».

«Якщо західні агрегати вдвічі дешевші, ми переходитимемо на них. А то виходить, що нам якийсь насос продають за ціною «Мерседеса», і на цьому насосі виробник хоче у рай в'їхати. Цього не буде», - наголосив Д.Ківа.

Він також не виключив, що якщо будуть відповідні побажання замовника на літаки, які випускає ДП «Антонов», то можна буде встановлювати двигуни західного виробництва.

«Ми давно і плідно співпрацюємо із запорізьким двигунобудівним підприємством «Мотор Січ», але якщо замовник захоче якийсь конкретний двигун, ми задовольнятимемо його запити», - сказав Д.Ківа.

Як повідомляв УНІАН, держпідприємство «Антонов» має намір у рамках міжнародного авіасалону «Авіасвіт-ХХІ» підписати договір з російською компанією «Російські машини» про створення спільного підприємства із виробництва літаків Ан-140.

Міністерство промисловості і торгівлі РФ раніше заявляло про наміри замінити на літаку Ан-148 українські двигуни Д-436-148, які виготовляє ВАТ «Мотор Січ», на російсько-французькі двигуни Sam-146, які використовуються під час виробництва Sukhoi SuperJet-100.

Довідка УНІАН. АНТК ім. Антонова засноване у 1946 році. Серед відомих літаків, у конструкторській розробці яких останнім часом брало участь АНТК ім. Антонова, - Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140 та інші.

ДП «Антонов» є правонаступником усіх прав і обов'язків ДП «Київський авіаційний завод «Авіант» і на сьогоднішній день складається з головного підприємства і двох філій (філія «Серійний завод «Антонов» і філія «Антонов-Агро»).