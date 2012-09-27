«Антонов» і «Російські машини» мають намір створити СП у 2013 році

Державне підприємство «Антонов» і компанія «Російські машини», до складу якої входить Самарський авіазавод, мають намір створити спільне підприємство у 2013 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході прес-конференції у рамках міжнародного авіасалону «Авіасвіт-ХХІ» заявив директор з авіаційного бізнесу ВАТ «Російські машини» Сергій Ліхарьов.

У ході конференції президент – генеральний конструктор ДП «Антонов» Дмитро Ківа і директор ВАТ «Російські машини» С.Ліхарьов підписали угоду про інтенсифікацію робіт із виробництва Ан-140.

«СП могло бути створене швидше, але є питання до законодавчої бази, її гармонізації між двома державами. Хоча ми не говоримо про обов'язкову необхідність законодавчих змін, але вони можуть бути потрібні», - відзначив С.Ліхарьов.

Серед основних завдань СП він назвав розробку нових модифікацій Ан-140, зокрема, рампової версії для потреб російських прикордонників, військовиків та інших силових структур.

«Також плануємо вийти на світовий ринок з новою подовженою версією літака», - сказав С.Ліхарьов.

Як повідомляв УНІАН, раніше держпідприємство «Антонов» заявляло про наміри в рамках міжнародного авіасалону «Авіасолон-ХХІ» підписати договір з російською компанією «Російські машини» про створення спільного підприємства із виробництва літаків Ан-140.

Самарський авіазавод, який є партнером ДП «Антонов» із виробництва літаків Ан-140, має чималу кількість замовлень на ці машини.

Довідка УНІАН. АНТК ім. Антонова засноване у 1946 році. Серед відомих літаків, у конструкторській розробці яких останнім часом брало участь АНТК ім. Антонова, - Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140 та інші.