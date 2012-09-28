Україна скасує антидемпінг імпорту абразивного інструменту з РФ у кінці березня 2013 року

Термін дії антидемпінгового мита стосовно імпорту абразивного інструменту з Російської Федерації у розмірі 34,6% закінчиться 28 березня 2013 року.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства економічного розвитку і торгівлі, оприлюдненому в газеті «Урядовий кур'єр» №176 від 28 вересня 2012 року.

Такі заходи були запроваджені згідно з рішенням Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі від 7 лютого 2008 року строком на 5 років.

Як повідомляв УНІАН, 2 лютого 2007 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі почала антидемпінгове розслідування щодо імпорту до України абразивного інструменту, виготовленого у Російській Федерації.

Розслідування було почате за заявою підприємства «Іршавський абразивний завод» і ПП «Корунд».

У заяві наголошувалося, що імпорт до України абразивних інструментів у 2005 році збільшився на 106,5% у порівнянні з 2003 роком. При цьому імпорт здійснювався за цінами, нижчими, ніж на ринку РФ, від 6,3% до 43,39% залежно від марки. Заявники наголошували, що таким чином компаніям було завдано збитку, який виразився у скороченні обсягів продажів української продукції на внутрішньому ринку на 12,6%, зменшенні обсягів виробництва на 15,1%, зниженні частки заявників на внутрішньому ринку на 55,7%.

У ході розслідування комісія встановила, що впродовж 2006 року імпорт до України абразивного інструменту з Росії здійснювався за демпінговими цінами і подальші такі дії загрожують завданням значної шкоди національному товаровиробникові.