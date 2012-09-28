Ан-140 зарекомендував себе як успішний комерційний літак — «Російські машини»

Ан-140 зарекомендував себе на російському ринку як успішний комерційний літак. Таку думку в коментарі УНІАН висловив генеральний директор з авіаційного бізнесу компанії «Російські машини» Сергій Ліхарьов. (До складу корпорації «Російські машини» входить Самарський авіазавод «Авіакор», який випускає в кооперації з ДП «Антонов» літак Ан-140, - УНІАН).

За словами С.Ліхарьова, ще не так давно російські замовники не помічали Ан-140. «Проте останнім часом ця тенденція змінилася, і Ан-140 почав завойовувати популярність серед авіакомпаній і державних структур Росії як надійний літак для експлуатації в складних кліматичних умовах. І для нас особливо приємно, що зростання популярності Ан-140 виражається не в розмовах, а у зростанні кількості замовлень на цю машину», - відзначив представник російської корпорації.

Водночас він визнав, що літак ще не повністю позбувся «дитячих хвороб». «Звичайно, питання до літака залишаються, оскільки експлуатується він часто у вкрай суворих умовах. В принципі, це нормально для літака, який випущений поки що в кількості менш як 20 екземплярів. Інша річ, що ДП «Антонов» спільно з заводом «Авіакор» уже довів літак до дуже непоганих комерційних показників експлуатації. Наліт деяких літаків перевищує 300 годин на місяць, тобто не менш як 10 годин на добу. Для регіонального літака це дуже багато, далеко не всі магістральні літаки досягають такого нальоту. Тому я вважаю, що Ан-140 вже відстояв себе, вийшовши на перший ступінь як успішний комерційний літак», - відзначив С.Ліхарьов.

Він переконаний, що Ан-140 має дуже хороші перспективи на ринку близькомагістральних літаків. «Наприклад, у Ан-24, який добре зарекомендував себе і на зміну якому повинен прийти Ан-140, витрата палива 34 грами на пасажирокілометр, а в Ан-140 – тільки 22 грами. Тобто витрата палива у півтора раза менша, а це дуже важливо для експлуатантів», - наголосив С.Ліхарьов.

Як повідомляв УНІАН, компанія «Російські машини» має намір до кінця року підписати контракт на постачання Міноборони РФ 11 літаків Ан-140. Також ведуться переговори про підписання контрактів ще на декілька десятків літаків, які буде поставлено одній із російських держструктур.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Антонов» (м. Київ) створене шляхом приєднання ДП «Київський авіаційний завод «Авіант» до ДП «Авіаційний науково-технічний комплекс імені О.К.Антонова» (АНТК) в липні 2009 року, а в січні 2010 року ДП «АНТК ім. О.К. Антонова» було перейменоване в ДП «Антонов».

АНТК ім. Антонова засноване в 1946 році. Серед відомих літаків, у конструкторській розробці яких останнім часом брало участь АНТК ім. Антонова, – Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140 та інші.

Корпорація «Російські машини» створена в 2005 році на базі машинобудівних активів, що належать компанії "Базовий елемент".