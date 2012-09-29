Україна і Росія в Ялті так і не врегулювали "утилізаційне" питання

Під час переговорів на рівні прем'єр-міністрів двох країн не було врегульовано питання про скасування стягування утилізаційного збору на автомобілі у взаємній торгівлі.

Про це УНІАН повідомило джерело інформоване про результати переговорів. Співрозмовник агентства також зазначив, що підписання міжурядової угоди з цього питання не входило до порядку денного зустрічі і переговорів М.Азарова та Д Медведєва.

Разом з цим за інформацією джерела в ході зустрічі у прем'єрів була досягнута домовленість найближчим часом продовжити переговори з тим, щоб уникнути стягнення утилізаційного збору при імпорті автомобілів з України в Росію і з Росії в Україну.

Як повідомляв УНІАН, раніше очікувалося що 28 вересня в ході зустрічі прем'єр-міністрів України і Росії буде підписано міжурядову угоду про введення в обох країнах національних режимів для стягування утилізаційного збору при імпорті автомобілів.

Національний режим припускає, що стягування утилізаційного збору з імпортованих українських автомобілів до Росії буде відбуватися на тих же умовах, що і при продажу аналогічної продукції російського виробництва всередині країни, і навпаки.

Міжурядову угоду, згідно з яким Україна і Росія введуть такий режим, було практично погоджено та підготовлено для підписання.