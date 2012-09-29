У Росії сталася пожежа на уральському заводі. Загинули семеро робітників

Під час пожежі на заводі з переробки нафтових шламів у Ханти-Мансійському окрузі Росії загинули семеро осіб.

Про це РІА «Новости» повідомили в Уральському регіональному центрі МНС.

"При розборі завалів на місці пожежі виявлено тіло сьомого загиблого", - сказав співрозмовник агентства.

Як повідомили УНІАН в управлінні МНС по Ханти-Мансійському автономному округу, «сьогодні о 9 годині 50 хвилин за московським часом надійшло повідомлення про пожежу в цеху з переробки нафтового шламу, розташованого 885-му кілометрі автодороги Тюмень – Ханти-Мансійськ (по Ханти-Мансійський район). Завод із переробки нафтошламу належить фірмі «Інвест-Ойл». «За уточненою інформацією, семеро осіб загинули, восьмеро отримали травми», - йдеться в повідомленні.

Постраждалих доставлено до окружної клінічної лікарні в м. Ханти-Мансійськ.