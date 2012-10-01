В Україні виробництво основних видів металопродукції скоротилося на 1-8%

В Україні, за оперативними даними, за січень-вересень 2012 року виробництво основних видів металопродукції скоротилося щодо аналогічного періоду 2011 р на 1-8%.

Про це УНІАН повідомили до об'єднанні металургійних заводів «Металургпром».

За 9 місяців метпідприємства виробили 21,967 млн тонн загального прокату, що на 8%, або на 1,849 млн тонн менше, ніж за 9 місяців 2011 р.

Виробництво сталі за вказаний період знизилося на 6% (на 1,45 млн тонн) - до 24,592 млн тонн.

Виробництво чавуну за січень-вересень скоротилося відносно січня-вересня 2011 р. на 1%, або на 163 тис. тонн - до 21,358 млн тонн.

Виробництво метизів за звітний період знизилося на 26%, або на 54 тис. тонн - до 156 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 р. виробництво чавуну в Україні зросло в порівнянні з 2010 р. на 6% - 28,879 млн тонн, сталі - на 6% - до 34,689 млн тонн, прокату - на 3% - до 31,677 млн тонн.