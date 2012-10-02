Перегляд Україною митних зборів не торкнеться інтересів ЄС і Росії - Порошенко

Звернення України до Світової організації торгівлі (СОТ) щодо перегляду митних зборів майже на 371 товарну лінію не торкнеться інтересів головних партнерів країни - Європейського Союзу і Росії.

Про це заявив міністр економічного розвитку і торгівлі Петро Порошенко в ефірі одного з українських телеканалів.

Він пояснив, що ініціатива про перегляд митних зборів обумовлена змістом угоди про членство України у СОТ. На думку міністра, переговори про приєднання до цієї організації були тривалими, а результат виявився не кращим через політичну, а не економічну мотивацію підписання документа.

«Рівень митного захисту українського ринку виявився дещо нижчий, ніж у абсолютної більшості наших торгових партнерів», - відзначив П.Порошенко.

За його словами, 28-а стаття угоди передбачає можливість порушити питання щодо перегляду рівня митного захисту після трьох років функціонування договору.

«Ми чесно витримали три роки. Ми чесно виконували всі зобов'язання», - наголосив міністр.

«Ми збираємося переглянути. Не збільшити, а подивитися: де - збільшити, де - зменшити», - уточнив він.

П.Порошенко пояснив, що такий перегляд не торкнеться інтересів головних партнерів України - Європейського Союзу і Росії. Адже Євросоюз має парафовану угоду про вільну торгівлю з Україною, а "підвищений рівень мита не розповсюджується на країни, з якими у нас є угода про вільну торгівлю. Схожа ситуація і з Російською Федерацією.

«Право брати участь в переговорах з Україною мають тільки наші найбільші торгові партнери», - наголосив міністр.

Як повідомляв раніше УНІАН, Україна звернулася до СОТ з інформацією про намір підвищити імпортні мита майже на 371 товарну лінію.

Це звернення викликало стурбованість Європейської комісії, оскільки може значно вплинути на загальний експорт товарів з ЄС до України, який становить майже 2 млрд євро на рік. Також такі дії України, на думку представників ЄК, не співвідносяться з намірами укласти угоду про зону вільної торгівлі з ЄС.

Крім того, на думку експертів, а також представників Держдепу США, такий крок України може свідчити про підготовку до вступу до Митного союзу.

Довідка УНІАН. Україна стала повноправним 152-м членом Світової організації торгівлі 16 травня 2008 року.

Через три роки після отримання членства у СОТ країни можуть впродовж ще 3-х років змінювати умови, прийняті при підписанні угоди про членство в цій організації.