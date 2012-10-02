Україна і Росія до 1 листопада мають намір врегулювати "утилізаційне" питання

Україна і Росія мають намір до 1 листопада врегулювати питання про утилізаційний збір на автомобілі у взаємній торгівлі.

Про це заявив міністр економічного розвитку і торгівлі України Петро Порошенко в ефірі одного з українських телеканалів.

За словами міністра, питання про застосування до авто утилізаційного збору обговорювалося на зустрічі прем'єр-міністрів на саміті в Криму 28 вересня.

«Порушувалося питання про незастосування до виробників так званого «утилізаційного» збору. Був запропонований проект міждержавної угоди», - сказав він.

П.Порошенко повідомив, що запропонований документ має пройти низку процедур. Зокрема, в Україні його має затвердити уряд, а в Росії необхідна процедура ратифікації. «Ми домовилися, що це має бути зроблено до 1 листопада», - уточнив міністр.

«Дії наших російських партнерів були достатньо рішучі, і я сподіваюся, що ту негативну тенденцію, яку ми маємо в машинобудуванні (на 21% на сьогодні впало автомобілебудування), ми зможемо зламати, відкривши пріоритетні для нас ринки», - додав П.Порошенко.

Нагадаємо, що уряд України планує з 1 листопада ввести в дію утилізаційний збір на весь імпорт автомобілів, незалежно від країни походження. Проект відповідної постанови готується для розгляду Кабінетом міністрів. Цим документом вносяться зміни до постанови №843 від 3 вересня, якою утилізаційний збір введено лише для автомобілів, що імпортуються в Україну з Росії, що означає розповсюдження дії збору на весь імпорт.

Також зміни містять доповнення, що норми щодо сплати утилізаційного збору не розповсюджуються на українських виробників (резидентів).

Як повідомляв УНІАН, з 1 вересня Росія ввела утилізаційний збір на імпортні автомобілі. За оцінкою експертів, дія утилізаційного збору може зробити українські автомобілі в РФ на 10-12% дорожчими. Збір було введено з метою захистити російський автопром в умовах різкого зниження мит після вступу РФ до СОТ.

У відповідь 14 вересня Україна ввела утилізаційний збірна автомобілі та автобуси, що імпортувалися з Росії.

20 вересня міністр економічного розвитку і торгівлі Петро Порошенко заявив, що варто розширити перелік країн для дії утилізаційного збору при імпорті автомобілів.

Україна пропонує Росії ввести в обох країнах національні режими для стягування утилізаційного збору при імпорті автомобілів.

Раніше повідомлялося, що міжурядова угода, згідно з якою Україна і Росія введуть такий режим, перебуває на завершальній стадії підготовки, і може бути підписана 28 вересня в рамках проведення саміту глав урядів СНД в Ялті.