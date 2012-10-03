Основу бронетанкового експорту і далі становить радянська техніка - експерт

Незважаючи на величезний потенціал України у сфері виробництва танків і бронетранспортерів, основою українського бронетанкового експорту залишається застаріла радянська техніка. Таку думку в інтерв'ю УНІАН висловив автор книги «Синдикат: оружейный бизнес.ua» («Синдикат: збройовий бізнес.ua») Вадим Каплун.

За його даними, всього за період 2005-2011 рр. Україна поставила на експорт 1 тис. 394 одиниці танків і легкої бронетехніки. «Піковим у поставках можна вважати 2007 рік, коли було експортовано 339 машин, з яких 188 одиниць легкої бронетехніки і 151 танк. На жаль, такий високий рівень поставок забезпечується за рахунок експорту техніки, узятої зі складів з подальшим проведенням модернізації. Зокрема, з 618 танків, переданих Україною за останні сім років, було поставлено лише один новий танк Т-80БВ, тоді як решта машин була відремонтованими або модернізованими версіями танків Т-55 і Т-72», - відзначив експерт. При цьому він додав: «З одного боку, це дає можливість позбутися застарілої техніки зі складів Міноборони і завантажити українських виробників пакетів модернізацією, однак, з іншого боку, цей сегмент ринку досить вузький, високо конкурентний і невеликий в грошовому вираженні».

Як приклад В.Каплун навів ефіопський і таїландський контракти на поставки танків. «Якщо Ефіопія у 2011 році домовилася з Україною про поставки 200 танків Т-72 за 100 млн дол., то поставки Таїланду 49 основних бойових танків «Оплот», які мали розпочатися у 2013 році, за даними відкритих джерел, обійдуться в 240 млн дол.», - уточнив автор книги «Синдикат: оружейный бизнес.ua».

За його словами, аналогічна ситуація зберігається і з поставками легкої бронетехніки. «З 776 одиниць легкої бронетехніки, експортованих Україною в 2005-2011 роках, 36,7% становили БМП-1, серійний випуск яких було завершено ще к 1980-х роках. Тоді як, наприклад, частка БТР-4, представленого широкій публіці тільки у 2006 році і прийнятого на озброєння української армії вже після укладення експортного контракту, поки становить лише 3%», - сказав В.Каплун.

Разом з тим, на його думку, вже в найближчі кілька років ситуація може змінитися. «Враховуючи відомі контракти 2009 року на поставки Іраку протягом 3 років 420 БТР-4 і контракт 2012 року з Казахстаном на спільне виробництво 100 БТР-4, найближчими роками частка цих машин в загальному обсязі поставленої за кордон української бронетехніки переламає тенденцію на краще», - прогнозує експерт.

Підсумовуючи, автор книги «Синдикат: оружейный бизнес.ua» уточнив, що тільки за відомими п'ятьма контрактами, укладеними українськими спецекспортерами у 2012 році, в найближчі кілька років до Ефіопії і Таїланду буде поставлено у цілому близько 180 танків, крім того, понад 700 бронетранспортерів Україна експортує до Іраку, Казахстану і Таїланду.