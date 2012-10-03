Ставицький: уряд не відмовився від введення утилізаційного збору на імпорт авто загалом
Уряд України не відмовився від планів введення утилізаційного збору при імпорті автомобілів незалежно від країни походження.
Як передає кореспондент УНІАН, про це в коментарі журналістам повідомив міністр екології та природних ресурсів України Едуард Ставицький.
Він зазначив, що на сьогодні проект відповідної постанови Кабінету міністрів узгоджується з нормами міжнародних торгових угод.
«Юридична служба Кабміну перевіряє документ на сумісність із європейськими та міжнародними нормами», - сказав Е.Ставицький.
Він зазначив, що свою позицію з питання введення утилізаційного збору на весь імпорт автомобілів висловили всі профільні міністерства й питання обговорюється на рівні прем'єр-міністра.
При цьому Е.Ставицький зазначив, що, на його думку, утилізаційний збір на імпортні автомобілі доцільніше було б вводити не постановою уряду, а законом.
При цьому він пояснив введення з 14 вересня утилізаційного збору на імпорт автомобілів із Росії тим, що уряду потрібно було прийняти адекватні заходи на дії російської сторони.
«Я згоден, що закон завжди сильніший, але ми виходили з того, що нам потрібно було б швидко ухвалити адекватне рішення на рішення наших сусідів», - сказав Е.Ставицький.
Нагадаємо, що уряд України планує з 1 листопада ввести в дію утилізаційний збір на весь імпорт автомобілів, незалежно від країни походження. Проект відповідної постанови готується для розгляду Кабінетом міністрів. Цим документом вносяться зміни до постанови №843 від 3 вересня, якою утилізаційний збір введено лише для автомобілів, що імпортуються в Україну з Росії, що означає розповсюдження дії збору на весь імпорт.
Як повідомляв УНІАН, з 1 вересня Росія ввела утилізаційний збір на імпортні автомобілі. За оцінкою експертів, дія утилізаційного збору може зробити українські автомобілі в РФ на 10-12% дорожчими. Збір було введено з метою захистити російський автопром в умовах різкого зниження мит після вступу РФ до СОТ.
У відповідь 14 вересня Україна ввела утилізаційний збірна автомобілі та автобуси, що імпортувалися з Росії.
20 вересня міністр економічного розвитку і торгівлі Петро Порошенко заявив, що варто розширити перелік країн для дії утилізаційного збору при імпорті автомобілів.
Україна пропонує Росії ввести в обох країнах національні режими для стягування утилізаційного збору при імпорті автомобілів.
Раніше повідомлялося, що міжурядова угода, згідно з якою Україна і Росія введуть такий режим, перебуває на завершальній стадії підготовки, і може бути підписана 28 вересня в рамках проведення саміту глав урядів СНД в Ялті.