Кабмін не відмовився від введення утилізаційного збору на весь імпорт авто - Ставицький

Уряд України не відмовився від планів введення утилізаційного збору при імпорті автомобілів незалежно від країни походження.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в коментарі журналістам повідомив міністр екології та природних ресурсів України Едуард Ставицький.

Він зазначив, що на сьогодні проект відповідної постанови Кабінету міністрів узгоджується з нормами міжнародних торгових угод.

«Юридична служба Кабміну перевіряє документ на сумісність із європейськими та міжнародними нормами», - сказав Е.Ставицький.

Він зазначив, що свою позицію з питання введення утилізаційного збору на весь імпорт автомобілів висловили всі профільні міністерства й питання обговорюється на рівні прем'єр-міністра.

При цьому Е.Ставицький зазначив, що, на його думку, утилізаційний збір на імпортні автомобілі доцільніше було б вводити не постановою уряду, а законом.

При цьому він пояснив введення з 14 вересня утилізаційного збору на імпорт автомобілів із Росії тим, що уряду потрібно було прийняти адекватні заходи на дії російської сторони.

«Я згоден, що закон завжди сильніший, але ми виходили з того, що нам потрібно було б швидко ухвалити адекватне рішення на рішення наших сусідів», - сказав Е.Ставицький.

Нагадаємо, що уряд України планує з 1 листопада ввести в дію утилізаційний збір на весь імпорт автомобілів, незалежно від країни походження. Проект відповідної постанови готується для розгляду Кабінетом міністрів. Цим документом вносяться зміни до постанови №843 від 3 вересня, якою утилізаційний збір введено лише для автомобілів, що імпортуються в Україну з Росії, що означає розповсюдження дії збору на весь імпорт.

Як повідомляв УНІАН, з 1 вересня Росія ввела утилізаційний збір на імпортні автомобілі. За оцінкою експертів, дія утилізаційного збору може зробити українські автомобілі в РФ на 10-12% дорожчими. Збір було введено з метою захистити російський автопром в умовах різкого зниження мит після вступу РФ до СОТ.

У відповідь 14 вересня Україна ввела утилізаційний збірна автомобілі та автобуси, що імпортувалися з Росії.

20 вересня міністр економічного розвитку і торгівлі Петро Порошенко заявив, що варто розширити перелік країн для дії утилізаційного збору при імпорті автомобілів.

Україна пропонує Росії ввести в обох країнах національні режими для стягування утилізаційного збору при імпорті автомобілів.

Раніше повідомлялося, що міжурядова угода, згідно з якою Україна і Росія введуть такий режим, перебуває на завершальній стадії підготовки, і може бути підписана 28 вересня в рамках проведення саміту глав урядів СНД в Ялті.