Шведська Eco Energy в грудні розпочне будівництво сміттєспалювального заводу в Донецьку

Шведська компанія Eco Energy в грудні 2012 року планує розпочати будівництво сміттєспалювального заводу в Донецьку вартістю 275 млн євро.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник Головного управління благоустрою та комунального обслуговування Донецької міськради Костянтин Савінов в ході круглого столу мерів міст України в рамках першого Міжнародного форуму «Інвестиційна привабливість України у сфері поводження з твердими побутовими відходами та рециклінгу: ECО-invest 2012» .

За його словами, завод буде розташовуватися в Пролетарському районі міста, за об'їзною дорогою, в 10 км від центру міста. Відстань заводу до житлової зони становитиме близько 500 м.

К. Савінов зазначив, що завод буде переробляти відходи та виробляти електричну і теплову енергію. При цьому електроенергію планується продавати за «зеленим» тарифом в електромережі, а за рахунок теплової енергії забезпечити обігрів прилеглих житлових кварталів. Планується, що за рахунок роботи заводу електроенергією будуть забезпечені 50 тис. будинків, а тепло отримають 67 тис. жителів міста. Завод буде включати комплекс із сортування відходів.

За його словами, завод планує спалювати 60 тонн відходів на годину.

Очікується, що інвестиції в будівництво заводу окупляться за 12 років. При цьому 20% повернення інвестицій планується за рахунок продажу вторинної сировини.

К. Савінов додав, що для реалізації даного проекту компанія зареєструвала в Україні юридичну особу. Інвестор уже викупив земельну ділянку і приступив до проектування.

Як повідомляв УНІАН, в 2009 році шведські компанії Biogasprom та Eco Energy ухвалили рішення фінансувати будівництво в Донецьку гігантського заводу з утилізації твердих побутових відходів потужністю до 500 тис. тонн в рік.

Довідка УНІАН. У Донецьку щорічно утворюється близько 470 тис. тонн твердих побутових відходів. У місті існує 3 полігони і 2 сортувальні лінії на полігонах.