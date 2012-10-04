Україна обмежить на 20% імпорт ліків

Ввезення імпортних ліків на територію України з 1 березня 2013 року стане можливим тільки за наявності виданого держорганом сертифікату якості, в результаті чого більш як 2 тисячі лікарських препаратів іноземного виробництва не буде допущено на національний ринок.

Про це повідомляє прес-служба Кабінету Міністрів, інформуючи про висновки за підсумками відвідання прем'єр-міністром Миколою Азаровим однієї зі столичних аптек.

Прес-служба стверджує, що обмеження імпорту ліків проводиться відповідно до вимог європейського і українського законодавств у даній сфері. При цьому назви препаратів, які можуть зникнути з ринку, або їх товарні групи у прес-релізі не називаються.

На сьогодні в Державному реєстрі лікарських засобів зареєстровано 13721 лікарський препарат, з них 9824 – ліки імпортного виробництва. У кількісному вираженні частка імпортних препаратів значно перевищує частку вітчизняних ліків за всіма статтями, включаючи власне лікарські засоби, субстанції та імунобіологічні препарати.

За різними оцінками загальний річний обсяг фармацевтичного ринку України (за цінами виробників у 2010 році) становить близько 20 млрд грн.

У червні 2012 року між урядом і виробниками і продавцями ліків було підписано меморандум про взаєморозуміння. За 4 місяці його існування частка присутності українських ліків на внутрішньому ринку зросла на 3%. Середньозважена вартість вітчизняної продукції, що входить до Національного переліку основних ліків, з часу підписання меморандуму знизилася на 17%, іноземних - на 1%.