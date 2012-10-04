"Інтерпайп" ввів в експлуатацію новий електросталеплавильний комплекс

Міжнародна трубно-колісна компанія "Інтерпайп" (м. Дніпропетровськ) ввела у промислову експлуатацію сучасний електросталеплавильний комплекс "Інтерпайп Сталь" ("Дніпросталь") вартістю 700 млн дол. з річною потужністю 1 млн 320 тис тонн.

Як передає кореспондент УНІАН, в урочистому відкритті електросталеплавильного комплексу «Інтерпайп Сталь» взяв участь Президент України Віктор Янукович, який відзначив, що за останні 40 років це підприємство стало першим металургійним заводом, побудованим в Україні з нуля. Президент високо оцінив внесок у будівництво комплексу італійської компанії Danieli.

«Реалізація таких проектів – це шлях до поліпшення життя наших людей. Технології, які дозволять нам виготовляти високоякісну конкурентну продукцію, – це те, що нам сьогодні потрібно», - відзначив Президент.

При цьому він наголосив, що сучасні електросталеплавильні технології, впроваджені на «Інерпайп Сталі», дозволять зменшити екологічне навантаження на Дніпропетровський регіон. Президент висловив подяку засновникові компанії «Інтерпайп» Віктору Пінчуку за реалізацію масштабного інвестиційного проекту.

Довідка УНІАН. «Інтерпайп Сталь» є ключовим проектом для «Інтерпайп», покликаним забезпечити трубне і колісне виробництво власною сталевою заготівкою. Після виходу заводу на проектну потужність у 2014 р. самозабезпеченість заготівкою виробництва безшовних труб «Інтерпайп» становитиме 90%.

Також запуск нового електросталеплавильного комплексу дозволить компанії відмовитися від застарілого мартенівського способу виробництва сталі. Це скоротить енерговитрати на тонну сталі більш ніж у 2 рази і в 2,5 раза зменшить викиди шкідливих речовин у навколишнє середовище. Окрім цього, витрата природного газу компанією «Інтерпайп» скоротиться на 60 млн кубометрів, що відповідає тижневому споживанню газу Дніпропетровськом.