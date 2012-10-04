Крюківський вагонзавод планує випустити перший дизель-поїзд у кінці 2013 року

ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" (КВБЗ, Кременчук Полтавської обл.) в кінці 2013 року випустить перший дизель-поезд.

Про це журналістів повідомив голова наглядової ради підприємства Володимир Приходько.

«Перший електропоїзд випустимо у кінці наступного року. Робити його будемо в компанії з серйозними партнерами, які є світовими лідерами у вагонобудуванні. Назвати компанію я вам поки що не маю права. Самі, без них, ми просто не встигнемо так швидко виготовити новий зразок продукції», - сказав В.Приходько.

Він також відзначив, що у новому дизельному потягу силова установка буде вмонтована під днище вагона.

«Ще вирішуємо модифікацію. Це буде або дизель від 400 до 600 кіловатів і генератора. Або дизель такої ж потужності і гідромеханічна трансмісія», - сказав В.Приходько.

Як повідомляв УНІАН, Крюківський вагонзавод збільшив обсяг інвестицій у модернізацію в 2012 році на третину — до 90 млн. грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» випускає вантажні (вагони-платформи, цистерни, вагони бункерного типа, піввагони) і пасажирські вагони, вагони метро, запасні частини і візки для вантажних вагонів, колісні пари, запчастини для вагонів метро і ескалаторів, контейнери, дорожню техніку. Виробництво пасажирських вагонів на заводі здійснюється на замовлення «Укрзалізниці». Продукція заводу поставляється більш ніж у 20 країн світу. ВАТ «Крюківський вагонобудівний завод» є єдиним в СНД підприємством, що має налагоджене і діюче виробництво двох видів вагонів - пасажирських і вантажних.

Крюківський вагонобудівний завод в 2011 році збільшив випуск вантажних вагонів на 18% — до 10750 шт, а пасажирських вагонів зменшив на 33,3% — до 28 шт.