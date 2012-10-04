Корпорація «Богдан» призупинила випуск легкових авто

Корпорація "Богдан" – один з найбільших українських виробників автомобілів, у вересні поточного року не випустила жодного легкового автомобіля, тоді як у вересні минулого року було випущено 2,3 тис. легковиків. Про це кореспондентові УНІАН повідомив прес-секретар корпорації Сергій Красуля.

За його словами, на Луцькому заводі корпорації у вересні було випущено 1 автобус, тоді як в аналогічному місяці минулого року корпорація випустила 77 автобусів. На потужностях Черкаського заводу у вересні поточного року було випущено 26 комерційних автомобілів проти 75 минулого року.

«На жаль, статистика виробництва дуже сумна, у вересні ми не виготовили жодного легкого авто, хоча маємо у своєму розпорядженні потужності, збудували завод потужністю 150 тисяч легкових автомобілів на рік», - сказав С.Красуля.

Він також наголосив, що уряд повинен розробити ефективні механізми щодо захисту українського автопрому, оскільки на сьогодні вигідніше імпортувати автотранспорт, аніж виробляти.

Як повідомляв УНІАН, корпорація «Богдан» за 8 місяців 2012 року скоротила випуск легкових авто на 28,7% - до 9661 одиниці. Загальне виробництво автотранспорту за 8 місяців 2012 року скоротилося до 10716 одиниць з 13951 одиниці у січні-серпні 2011 року.

Збитки «Автомобільної компанії «Богдан Моторс» (раніше «Луцький автомобільний завод»), що входить до корпорацію «Богдан», за підсумками 8 місяців поточного становили 66,4 млн. грн.

Довідка УНІАН. Корпорацію "Богдан" створено в лютому 2005 року з метою реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на створення в Україні потужностей з виробництва транспортних засобів всіх типів. На першому етапі корпорацію контролював Петро Порошенко, але з кінця 2008 року контроль перейшов до рук менеджменту «Богдана» і групи українських банків.

На сьогодні корпорація має два сучасні заводи: з виробництва легкових автомобілів у Черкасах потужністю 120-150 тис. автомобілів (випускає автомобілі Lada і Hyundai, а також автомобілі під власним брендом), а також автобусів і тролейбусів у Луцьку - потужністю 6 тис. штук.