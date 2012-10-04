Бахтєєва: Ліцензія на імпорт ліків захистить українців від фальсифікатів

Введенням з 1 березня 2013 року ліцензій на імпорт ліків Україна захистить свій фармацевтичний ринок від фальсифікатів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, про це заявила член парламентської фракції Партії регіонів, голова Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Тетяна Бахтєєва, коментуючи заяву прем'єр-міністра Миколи Азарова про те, що з 1 березня 2013 року в Україну буде дозволено ввезення ліків, зареєстрованих в Україні.

“4 липня нинішнього року Верховною Радою України був ухвалений закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо ліцензування імпорту лікарських засобів і визначення терміну «активний фармацевтичний інгредієнт». (Закон України від 04.07.2012 р. № 5038-VI). Це закон підписаний Президентом України В.Януковичем 26 липня 2012 року. Згідно з вимогами пункту 3 розділу I цього закону, який набуває чинності з 1 березня 2013 року, на територію України буде дозволено ввезення лікарських препаратів, зареєстрованих в Україні, за умови наявності сертифікату якості серії лікарського препарату, виданого виробником лікарського засобу, що імпортується, і ліцензії на імпорт лікарського засобу, яка видається імпортерові (виробникові або особі, що представляє виробника лікарського засобу на території України) в порядку, встановленому нашим законодавством», - нагадала Т.Бахтєєва.

“На сьогодні Кабінет міністрів України розробляє такий порядок, але вже зараз я можу сказати, що видаватися така ліцензія буде дійсно в Україні. Сьогодні імпорт лікарських засобів не ліцензується. Імпортери працюють за оптовою ліцензією. Оптова ліцензія дозволяє дистриб'юторові купувати за кордоном імпортні ліки не тільки у їх виробників, але й у посередників, і не обов'язково в країні - виробнику. Це призводить до того, що, наприклад, білоруські препарати завозяться в Україну через Ямайку. Тому у нас такі ціни на лікарські засоби. При оптовій ліцензії оптовика не перевірять походження цих товарів, їх якість. Саме у ланцюжку посередників на ринок вкидається фальсифікат. Якби у нас було ліцензування імпорту лікарських засобів окремим видом, а не частиною оптової ліцензії, то власник ліцензії на імпорт зобов'язаний був би укладати прямі контракти з виробниками», - переконана Т.Бахтєєва.

За її словами, ліцензія на імпорт ліків дозволить встановити прямі контракти з виробником, що істотно впливає на ціну препаратів.

Також ліцензія виключить ризик ввезення лікарських препаратів невстановленого походження і фальсифікованих ліків, оскільки придбання ліків у посередників стане неможливим, в ланцюжку поставок беруть участь тільки виробник і імпортер.

“Ліцензування імпорту ліків - це світова практика (директива 2001/83/ЄС Європейського парламенту і Ради ЄС від 6 листопада 2001 року про зведення законів Співтовариства стосовно лікарських засобів для людини, розділ IV). Таким чином, Європа захищає свої ринки від фальсифікату, що імпортується. Україна чомусь не використала таку можливість», - резюмувала Т.Бахтєєва.