Росія за рахунок бюджету субсидує 20% вартості нових літаків

Президент Росії Володимир Путін повідомив, що за підсумками наради в Ульяновську підпише доручення сформувати консолідоване замовлення на авіаційну техніку цивільного призначення до кінця цього року і визначити схему фінансування.

В.Путін попросив главу Мінпромторгу РФ Дениса Мантурова роз'яснити, які можливі схеми для фінансування цього замовлення він бачить. Д.Мантуров висловив думку про те, що 20% вартості літака на першому етапі буде надаватися за рахунок бюджету. "Все інше, крім цих 20%, - за рахунок лізингу та кредитів", - запропонував міністр, передає РІА Новини.

В.Путін доручив всім зацікавленим відомствам, зокрема Мінпромторгу, Мінфіну і Мінекономрозвитку, ретельно опрацювати це питання, а також обговорити його з банківським співтовариством.

"З банками обов'язково треба опрацювати, щоб вони на надприбутки не розраховували", - сказав він. "Тому що тут буде стійке фінансування і стійке повернення", - пояснив президент.

За словами Д.Мантурова, до 2018 року планується закупити близько 100 нових літаків. "Давайте цю пропозицію сформулюємо в доручення, щоб це на папір було покладено: сформулювати консолідоване замовлення до кінця цього року і визначити схему фінансування", - сказав В.Путін.

Він підкреслив, що тільки єдине держзамовлення на вітчизняні цивільні і транспортні літаки дасть можливість запуску серійного виробництва цих машин.

В даний час значна частина парку літаків транспортної, санітарної, пожежної авіації застаріла.

"Застаріла і морально, і технічно, і фізично. До 2018 року в загальній кількості належить списати близько 80 машин", - сказав В.Путін.

Саме тому, підкреслив він, зараз потрібно чітко спланувати програму оновлення авіапарку на перспективу: які літаки, якого класу і в якій кількості будуть потрібні країні.

Як повідомляв УНІАН, Україна спільно з Росією реалізує кілька проектів із виробництва літаків лінійки «Ан». Зокрема, Ан-148/Ан-158, Ан-140, також йдуть роботи щодо початку серійного виробництва літаків Ан-70 і Ан-124.