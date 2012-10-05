Росія купуватиме Ан-148 для органів влади

Москва. Українсько-російський Ан-148 купуватиметься для органів влади Росії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це керівник Адміністрації президента Росії Сергій Іванов повідомив напередодні журналістам в Ульяновській області після закінчення наради «Про формування консолідованого замовлення на цивільні і транспортні літаки вітчизняного виробництва на період до 2020 року».

«Йшлося про велике держзамовлення на інші літаки, такі як «Ту-204СМ», «Ту-214», «Ан-148», «Сухой Суперджет», які теж потрібні всім не тільки силовим структурам, а й державним структурам. І такі замовлення, звичайно, стануть серйозною підмогою для виходу на серійне виробництво всіх цих нових російських літаків», - сказав С.Іванов.

У свою чергу, міністр промисловості і торгівлі Росії Денис Мантуров повідомив, що російською промисловістю освоєно випуск цілого ряду сучасних повітряних суден, насамперед «Сухой Суперджет», «Ан-148», «Мул-96», «Ту-204СМ» і ряд інших модифікацій.

«Розрахунки показують, що економія у вартості володіння, наприклад, між «Ан-148» і «Ту-134», або «Ту-204» і «Ту-154» становить приблизно від 20 до 30 млн. рублів на рік (від 660 до 1 млн. дол.)», - сказав Д.Мантуров.

При цьому він зазначив, що через свою моральну і фізичну зношеність, низьку паливну ефективність старі літаки потребують значних коштів на експлуатацію, обслуговування і подальший ремонт.

«Зараз основне завдання для підприємств ОАК і в цілому галузі – це забезпечення серійності і освоєних вже моделей, і тих, які зараз запускаються в серію. Це повинно привести насамперед до зниження витрат і збільшення продуктивності праці на підприємствах», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, 10 вересня заступник міністра промисловості і торгівлі Російської Федерації Юрій Слюсар повідомив, що Україна і Росія вивчають можливість будівництва у Воронежі нової технологічної лінії для виробництва Ан-148.

Ан-148 – регіональний близькомагістральний літак, розрахований на комфортне перевезення 68 пасажирів. Дальність польоту становить 3,5 тис. км, крейсерська швидкість – 800-870 км/год. Особливістю цього типу повітряних суден є високе розташування двигунів, що дає змогу літаку здійснювати зльоти і посадки навіть на аеродромах з низькою якістю покриття. Сучасне бортове устаткування уможливлює посадку машини в складних метеорологічних і нічних умовах. Літак спроектований київським АНТК ім. Антонова, в програмі виробництва задіяні завод "Авіант" в Україні і "Воронізке акціонерне літакобудівне товариство" в Росії.