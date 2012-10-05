Україна продовжила дію антидемпінгового мита на імпорт ламп розжарювання з Китаю

Україна продовжила дію 74,63%-го антидемпінгового мита на імпорт електричних ламп розжарювання загального призначення з Китайської Народної Республіки (КНР) до ухвалення рішення про перегляд вказаних заходів. Про це йдеться у повідомленні Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі, опублікованому в газеті «Урядовий кур'єр».

Повідомляється, що 3 жовтня ц.р. комісія розглянула вимогу підприємства «Іскра» про перегляд антидемпінгових заходів щодо імпорту до України електричних ламп розжарювання виробництва Китаю у зв'язку з закінченням терміну їх дії. Комісія встановила, що припинення антидемпінгових заходів, ймовірно, призведе до відновлення демпінгу і збитку.

У зв'язку з цим комісія ухвалила рішення про перегляд антидемпінгових заходів щодо імпорту ламп з Китаю і продовжила дію прийнятих раніше заходів до ухвалення остаточного рішення.

Уточнюється, що антидемпінгові заходи стосуються електричних ламп розжарювання загального призначення потужністю не більш як 200 Вт і напругою понад 100 В.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2007 року Україна продовжила на п'ять років дію 74,63%-го антидемпінгового мита на імпорт в країну електроламп розжарювання загального призначення з Китайської Народної Республіки.

Нагадаємо, розслідування щодо імпорту ламп розжарювання з Китаю (потужністю не більш як 200 Вт і напругою понад 100 Вт) було розпочате за результатами розгляду скарги підприємства "Іскра" від 5 серпня 2005 року. Згідно з даними, вказаним у скарзі, Китай у 2004 році експортував до України лампи за цінами, на 5,26% нижчими за чинні на внутрішньому ринку країни-експортера, а з Білорусії – на 33,3%.

При цьому виробництво вітчизняної аналогічної продукції скоротилося на 3%, а частка внутрішнього ринку, яку займали українські підприємства, - на 8,86%.

Довідка УНІАН. ПАТ "Іскра" є найбільшим в Україні виробником ламп розжарювання, випускаючи більш як 280 видів ламп спеціального і загального призначення, кварцево-галогенні, лампи-фари, мініатюрні та автомобільні, компактні люмінесцентні, натрієві і ртутні лампи.