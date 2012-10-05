Розпочато антидемпінгове розслідування щодо імпорту суспензійного полівінілхлориду зі США

Україна розпочала антидемпінгове розслідування щодо імпорту до України полівінілхлориду суспензійного походженням зі США. Про це йдеться у повідомленні Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі, опублікованому в газеті «Урядовий кур'єр».

Повідомляється, що 10 вересня ц.р. комісія розглянула скаргу компанії «Карпатнафтохім» і ухвалила рішення про початок розслідування.

У скарзі повідомляється, що впродовж 3-го кварталу 2011 р. - 2-го кварталу 2012 р. ціна імпорту полівінілхлориду суспензійного до України зі США була нижчою за ціну його продажу на внутрішньому ринку США, що дає підстави вважати такий імпорт демпінговим. Обсяг імпорту зі США зріс на 93,1%, питома вага такого імпорту зросла у споживанні в Україні на 131%, у виробництві заявника – на 77%.

При цьому показники діяльності заявника погіршилися: скоротилися обсяги продажів на внутрішньому ринку на 38,4%, зайнятість на підприємстві — на 15,7% і частка заявника на ринку України - на 26,4%.

Як повідомляв УНІАН, ТОВ «Карпатнафтохім» відзначає, що складною сьогодні є ситуація на світовому ринку нафтохімічної продукції, де спостерігається падіння цін на окремі її види, у тому числі й полівінілхлорид суспензійний, який у даний час є основним продуктом «Карпатнафтохіму».

Довідка УНІАН. ПАТ «Карпатнафтохім» (м. Калуш, Івано-Франківська обл.) створене в 2004 році. Засновниками є ЗАТ «ЛУКОР» (м. Калуш, Івано-Франківська область) і компанія «LUKOIL Chemical B. V.», зареєстрована Торгово-Промисловою палатою в Амстердамі (Нідерланди).

Підприємство спеціалізується на виробництві хлору, каустичної соди, вінілхлориду, етилену, поліетилену і пропилену.