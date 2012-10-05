Зупинка виробництва легковиків «Богданом» буде короткостроковою - експерт

Зупинка виробництва легкових автомобілів у корпорації «Богдан» викликана, в першу чергу, бажанням компанії добитися державної підтримки, а не реальною відсутністю попиту, вважає аналітик інвестиційної компанії Concorde Capital Роман Дмитренко.

«Ми вважаємо, що зупинка виробництва буде короткостроковою й, скоріше, викликана бажанням добитися державної підтримки автомобілебудування, ніж повною відсутністю реального попиту», - повідомив Р.Дмитренко.

За його словами, введений Росією утилізаційний збір з імпортних автомобілів збільшує вартість автомобілів «Богдан» на російському ринку на 10% і навряд чи може призвести до 100% падіння попиту на них у перший же місяць. Крім того, підкреслив аналітик, значну частину витрат автовиробника складають фіксовані витрати, зокрема процентні платежі за кредитами - близько 55 млн грн за квартал, які завод несе навіть у разі повної зупинки.

Як повідомляв УНІАН, на Черкаському автомобілебудівному заводі корпорації "Богдан" у вересні поточного року не було випущено жодного легкового автомобіля, тоді як у вересні минулого року було випущено 2,3 тис. У вересні корпорацією було вироблено 1 автобус і 26 комерційних автомобілів (77 автобусів і 75 комерційних авто у вересні 2011 р.)

Довідка УНІАН. Із 1 вересня ц.р. Росія ввела утилізаційний збір на імпортні автомобілі. За оцінкою експертів, дія утилізаційного збору може зробити українські автомобілі в РФ на 10-12% дорожчими.

Україна у відповідь на дії Росії ввела утилізаційний збір на ввезення російських автомобілів і автобусів (постанова Кабміну від 3 вересня 2012 року).