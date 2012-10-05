Fitch підтвердило рейтинги Ferrexpo

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгострокові і короткострокові рейтинги дефолту емітента в іноземній валюті гірничо-рудної компанії Ferrexpo, що володіє найбільшим в Україні Полтавським гірничо-збагачувальним комбінатом, на рівні «B» зі стабільним прогнозом.

Про це йдеться в повідомленні рейтингового агентства.

Рейтинг гарантованого випуску облігацій Ferrexpo також підтверджений агентством на рівні «В», а рейтинг зворотності активів (Recovery Rating) на рівні RR4.

Рейтинги Ferrexpo обмежені суверенним рейтингом України на рівні «B»/Стабільний, повідомляє рейтингове агентство, у зв'язку з чим коректування суверенного рейтингу може привести до зміни рейтингу компанії.

Довідка УНІАН. Ferrexpo є сировинною компанією зі штаб-квартирою у Швейцарії і активами в Україні. Основною діяльністю компанії є виробництво і експорт залізорудних окатишів, що використовуються у виробництві сталі. Поточний обсяг виробництва - близько 10 мільйонів тонн на рік. Основними споживачами продукції є компанії з Австрії, Сербії, Словаччини, Чехії, Німеччини та інших європейських країн, а також Китаю, Індії, Японії та інших країн АТР (Азіатсько-Тихоокеанського регіону).

Акції Ferrexpo, найбільшим акціонером якої є український бізнесмен Костянтин Жеваго, котируються на основному майданчику Лондонської фондової біржі.

У першому півріччі 2012 року Ferrexpo скоротила чистий прибуток до 145,6 млн доларів з 293,9 млн доларів за аналогічний період 2011 року.