Ціни виробників промпродукції зросли на 0,2%

В Україні зростання цін виробників промислової продукції у вересні, порівняно з серпнем 2012 року, становило 0,2%, із груднем 2011 року – зростання 3,3%.

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Порівняно з вереснем 2011 року ціни виробників промпродукції зросли на 0,3%.

За даними Держстату, ціни на продукцію видобувної промисловості у вересні проти серпня зросли на 0,2%. У видобутку паливно-енергетичних корисних копалин продукція подешевшала на 0,2%, зокрема у видобутку, збагаченні й агломерації кам'яного вугілля - на 1,3%. При цьому у видобутку нафти й природного газу ціни не змінилися.

У видобутку корисних копалин, окрім паливно-енергетичних, ціни зросли на 0,6%.

Продукція підприємств переробної промисловості подорожчала на 0,6%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів ціни у вересні проти серпня зросли на 1,2%, у т.ч. у виробництві молочних продуктів і морозива - на 1,2%, м'яса й м'ясних продуктів - на 0,5%. При цьому відбулося зниження цін у виробництві цукру на 0,1%, у виробництві хліба й хлібобулочних виробів ціни зросли на 0,3%.

За даними Держстату, зростання цін у виробництві коксу, продуктів нафтопереробки у вересні проти серпня становило 1,2%, у хімічному виробництві - 0,9%, у виробництві гумових і пластмасових виробів - на 0,9%. Ціни в металургійному виробництві й виробництві готових металевих виробів зросли всього на 0,1%, у виробництві транспортних засобів і обладнання - на 0,3%.

У виробництві й розподілі електроенергії, газу та води зафіксовано зниження тарифів на 0,7%.

Як повідомляв УНІАН, в Україні зростання цін виробників промислової продукції в серпні, порівняно з липнем 2012 року, становило 0,5%.

Довідка УНІАН. Ціни виробників промпродукції в 2011 році зросли на 14,2%.