Азаров обіцяє відновити роботу підприємств у селах

Уряд має намір створити умови для відновлення роботи або організації нових підприємств у селах, де раніше з різних причин підприємства були ліквідовані.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола Азаров повідомив під час спілкування з користувачами мережі Facebook.

«В уряді розробляється зараз програма, мета якої створити умови для розміщення в таких населених пунктах підприємств, які могли б надати робочі місця для людей, які проживають там», - написав М.Азаров.

Він відзначив, що держава створюватиме умови для створення і розвитку таких підприємств.

«І тут не тільки потрібні податкові канікули, тут необхідно виділення площ, підведення мереж, і все це держава могла б узяти на себе. Цьому сприяє також реалізація інвестиційних проектів, які зараз розробляються місцевими органами влади, і завданням яких є залучення інвестицій для розвитку безлічі наших населених пунктів», - зазначив прем'єр-міністр.