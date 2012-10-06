«Укроборонпрому» погрожують судом

Концерну «Укроборонпром» загрожує судовий розгляд за невиплату американському посередникові 120 млн доларів під час виконання контрактів на постачання озброєнь, повідомляє DT.UA.

У розпорядженні видання є лист від 7 вересня 2012 року, спрямований на адресу керівника концерну «Укроборонпром» Сергія Громова представником компанії-посередника Петером Шнуром. У листі міститься претензія на виплату українською стороною комісійних (мова йде про частину більш ніж 120 млн доларів, вже перерахованих комусь на рахунки в швейцарських банках, які так і не дійшли до офіційного посередника).

У листі Громову посередник дає десять робочих днів для перерахування грошей і попереджає: якщо цього не відбудеться, то українській стороні доведеться відповідати в судовому порядку.

Нагадаємо, раніше суд США виніс вирок по виплаті техаському бізнесменові Говарду Лоурі 61 млн 750 тис. доларів від українсько-американських брокерів, які вирішили не платити йому комісійні за участь в угоді з Іраком щодо постачання озброєнь.

Зараз ще один посередник, який не отримав комісійних, виставив свої вимоги до «Укрспецекспорту» документально.

У разі невиплати коштів посередницький контракт передбачає звернення в американські і швейцарські суди. В результаті збиток американської компанії доведеться відшкодовувати уряду України, тобто простим платникам податків.