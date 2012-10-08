У Вінниці через "замінування" заводу «Аналог» було евакуйовано більше тисячі людей

У Вінниці через повідомлення про вибухівку з заводу «Аналог» було евакуйовано більше тисячі людей.

Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області, сьогодні об 11.30 по телефону спецлінії «102» надійшло повідомлення від невідомого чоловіка про те, що у приміщенні заводу «Аналог» закладено вибухівку.

На місце події прибули працівники служби оперативного реагування міліції, МНС, «швидка допомога». З дев’ятиповерхової та триповерхової будівель заводу були евакуйовані понад 1000 людей. Близько півсотні автомобілів, які знаходилися на автопарковці «Аналогу» відігнали на безпечну відстань.

Працівники вибухо-технічної служби науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при УМВС упродовж двох з половиною годин обстежували усі приміщення заводу. До пошуків вибухівки залучили кінологічну службу міліції, однак спеціалістами нічого небезпечного знайдено не було. Коли правоохоронці переконались, що небезпека відсутня, люди повернулися на свої робочі місця.

За даним фактом працівниками міліції порушена кримінальна справа за ознаками злочину, передбаченого ст. 259 КК України «Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності».

Наразі встановлюється особа, яка повідомила про "замінування", та сума збитку, завданого рятувальним службам. Працівникам міліції відомо, що особа телефонувала з таксофона, розташованого на трамвайній зупинці неподалік від заводу.

За неправдиве повідомлення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 6 років.