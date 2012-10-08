У Запоріжжі через порив шламопроводу «Запоріжсталі» підтоплено 25 приватних будинків

У Запоріжжі в результаті пориву шламопроводу ВАТ «Запоріжсталь» підтоплено 25 приватних будинків.

Як повідомили УНІАН у керівництві ГТУ МНС у Запорізькій області, повідомлення про подію надійшло рятувальникам сьогодні близько 12.00.

«На місце події виїхали 30 рятувальників і 7 одиниць техніки, і вже о 12.40 почалося відкачування і відведення води з території 25 приватних дворів, що були підтоплені в результаті пориву», - повідомили в МНС.

У ВАТ «Запоріжсталь» факт пориву шламопроводу, що призвів до підтоплення приватних домоволодінь, підтвердили, зазначивши, що «на місці події працюють і представники ВАТ «Запоріжсталь», і ситуація перебуває під контролем». На підприємстві також повідомляють, що в даний час течу ліквідовано.

Офіційної інформації про те, чи вплинула подія на технологічний процес підприємства, на даний момент немає.