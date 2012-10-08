«УкрАВТО» купить частину «Євроасістанс»

Антимонопольний комітет України (АМКУ) видав дозвіл найбільшому вітчизняному автовиробникові «Української автомобільної корпорації» («УкрАВТО») на купівлю частини статутного капіталу компанії «Евроасістанс», повідомляє прес-служба відомства.

«Видано дозвіл ПАТ «Українська автомобільна корпорація» (м.Київ) на придбання частки у статутному капіталі ТОВ «Євроасістанс», що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління товариства», - йдеться в повідомленні прес-служби АМКУ.

Довідка УНІАН. Компанія «Євроасістанс» заснована в 2006 році, є універсальною асистуючою структурою, що надає максимальний спектр послуг для страхових компаній та інших потенційних споживачів - корпоративних клієнтів, включаючи послуги call-center для страхових компаній на ринку України та для сервісних компаній за межами України.

Корпорація «УкрАВТО», яка контролюється народним депутатом Таріелом Васадзе, є генеральним імпортером і офіційним дилером понад 20 автомобільних брендів, володіє повним циклом власного виробництва. Корпорація володіє контрольним пакетом акцій ЗАТ "ЗАЗ", польського автозаводу FSO. У структуру корпорації входить більше 400 автосервісних підприємств у всіх містах України. Чистий прибуток корпорації в 2011 році становив 128,426 млн грн.