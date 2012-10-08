«Укртранслізинг» збільшив статутний капітал Керченського стрілкового заводу
Найбільший оператор українського ринку лізингових послуг «Лізингова компанія «Укртранслізинг» збільшила статутний капітал «Керченського стрілкового заводу» шляхом внесення частини акцій підприємства «Керченський металургійний комбінат».
Як повідомили УНІАН в «Укртранслізингу», згідно з рішенням Наглядової ради «Укртранслізингу», прийнятому 7 вересня 2012 року, в статутний капітал стрілкового заводу були внесені 19273427 акцій на суму 13,041 млн грн, що становить 17,72% статутного капіталу меткомбінату.
Пакет акцій перейшов до статутного капіталу підприємства 4 жовтня.
Крім того, в «Укртранслізингу» повідомили, що обсяг інвестицій у розвиток і модернізацію Керченського стрілкового заводу в I півріччі 2012 року становив 4,2 млн грн, а за підсумками 2011 року - понад 17 млн грн.
«Одними з основних споживачів продукції підприємства є українські залізниці і великі промислові підприємства, в основному, металургійні заводи і ГЗК. При цьому стратегія розвитку підприємства передбачає активне розширення ринків збуту Керченського стрілочного заводу», - йдеться в повідомленні «Укртранслізингу».
Нагадаємо, в кінці 2011 року «Укртранслізинг» вніс в статутний капітал «Керченський стрілочний завод» 18024096 акцій «Керченського металургійного комбінату» на суму 12,557 млн грн, що становить 16,57% його статутного капіталу.
Довідка УНІАН. ПАТ «Лізингова компанія «Укртранслізинг» - найбільший оператор українського ринку лізингових послуг. Спеціалізацією компанії є лізинг залізничної, авіаційної та сільськогосподарської техніки. Основними акціонерами компанії є: ТОВ «Лемтранс» - 49,9584% акцій, Фонд державного майна України - 44,36% акцій, корпорація «Міжрегіональний Промисловий Союз» - 2,3267% акцій, а також фізичні особи.
За підсумками 2011 року «Укртранслізинг» збільшив чистий прибуток на 34,5% в порівнянні з 2010 роком - до 27 млн грн.
ТОВ «Керченський стрілковий завод» - підприємство з повним виробничим циклом, що спеціалізується на випуску сучасних конструкцій верхньої будови колії (стрілкові переведення) і ливарної продукції (в тому числі вагонне литво). 100% статутного капіталу ТОВ «Керченський стрілочний завод» належить ПАТ «Лізингова компанія «Укртранслізинг». На даний час статутний капітал ТОВ «Керченський стрілковий завод» становить понад 92 млн грн.
ПАТ «Керченський металургійний комбінат» - виробничий комплекс, що спеціалізується на випуску сталевого емальованого посуду, трафаретної декалькоманії, а також пластмасових і гумотехнічних виробів для потреб залізничного транспорту.