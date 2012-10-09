«Дніпроспецсталь» готується скоротити до 25% співробітників

Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А. М. Кузьміна до 1 грудня 2012 року може скоротити до 25% співробітників у зв'язку із загальним зниженням попиту на продукцію і спадом обсягу виробництва до 12-13 тис. тонн на місяць.

«Щоб уникнути повної зупинки підприємства керівництвом ПАТ «Дніпроспецсталь» було прийнято рішення про приведення штатної чисельності у відповідність з фактичним завантаженням виробничих потужностей. До 1 грудня 2012 року кількість вивільнених працівників може становити близько 25% чисельності персоналу підприємства», - говориться в повідомленні компанії.

Згідно з повідомленням, на сьогоднішній день скорочення персоналу не відбувається. Працівників, чиї посади буде скорочено при оптимізації штатної чисельності, знайомлять з наказами.

Як зазначають на підприємстві, умовами збереження чисельності штату є повне відшкодування державою ПДВ, зниження тарифів на електроенергію і природний газ, а також зростання портфеля рентабельних замовлень обсягом до 20 тис. тонн товару.

Діючими заходами зі зниження витрат в компанії називають ведення переговорів про укладення нових довгострокових контрактів, економію всіх видів використовуваних у виробництві ресурсів, а також скорочення адміністративних витрат.

Як повідомляв УНІАН, до початку серпня поточного року заборгованість держави з відшкодування ПДВ перед ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А. М. Кузьміна »(м. Запоріжжя) перевищила 255 млн грн, в результаті чого завод був змушений почати скорочення співробітників.

Державна податкова служба України в серпні відзначала, що «Дніпроспецсталі» протягом 2011-2012 років було відшкодовано ПДВ на суму 291,7 млн грн, в т.ч. в автоматичному режимі - 187 млн ​​грн. За інформацією ДПСУ, до серпня підприємству було не відшкодовано ПДВ в розмірі 81,9 млн грн за період березень-червень 2012 року, з яких 23,3 млн грн за червень перебували в стадії перевірки.

Як повідомили в компанії «Дніпроспецсталь» на початку вересня, в ході переговорів сторони знайшли компромісне рішення в питанні затримки відшкодування ПДВ заводу.

Нагадаємо, за підсумками січня-серпня 2012 електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А. М. Кузьміна скоротив виробництво металопрокату в порівнянні з аналогічним періодом 2011 р. на 16% до 160 тис. тонн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А. М. Кузьміна» виробляє продукцію з нержавіючих, інструментальних, швидкорізальних (у тому числі виготовлених методом порошкової металургії), підшипникових, конструкційних легованих і вуглецевих сталей. Реалізує продукцію в 60 країн світу.