«Дніпроспецсталь» скоротить 25% штату, щоб уникнути зупинки виробництва

Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А. М. Кузьміна до 1 грудня 2012 року може скоротити до 25% співробітників у зв'язку із загальним зниженням попиту на продукцію і спадом обсягу виробництва до 12-13 тис. тонн на місяць.

«З метою уникнення повної зупинки підприємства керівництвом ПАТ «Дніпроспецсталь» було ухвалено рішення про приведення штатної чисельності у відповідність з фактичним завантаженням виробничих потужностей. До 1 грудня 2012 року кількість вивільнених працівників може становити близько 25% від чисельності персоналу підприємства», - йдеться у повідомленні компанії.

Згідно з повідомленням, на сьогодні скорочення персоналу не відбувається. Працівників, чиї посади будуть скорочені при оптимізації штатної чисельності, знайомлять з наказами.

Як зазначають на підприємстві, умовами збереження чисельності штату є повне відшкодування державою ПДВ, зниження тарифів на електроенергію і природний газ, а також зростання портфеля рентабельних замовлень обсягом до 20 тис. тонн товару.

Діючими заходами із зниження витрат у компанії називають ведення переговорів про укладення нових довгострокових контрактів, економію всіх видів використовуваних у виробництві ресурсів, а також скорочення адміністративних витрат.

Як повідомляв УНІАН, до початку серпня поточного року заборгованість держави з відшкодування ПДВ перед ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А. М. Кузьміна» (м. Запоріжжя) перевищила 255 млн грн, унаслідок чого завод був вимушений почати скорочення співробітників.

Державна податкова служба України у серпні зазначала, що «Дніпроспецсталі» упродовж 2011-2012 років було відшкодовано ПДВ на суму 291,7 млн грн, зокрема в автоматичному режимі - 187 млн грн. За інформацією ДПСУ, до серпня підприємству був не відшкодований ПДВ у розмірі 81,9 млн грн за період березень-червень 2012 року, з яких 23,3 млн грн за червень перебували у стадії перевірки.

Як повідомили в компанії «Дніпроспецсталь» на початку вересня, у ході переговорів сторони знайшли компромісне рішення у питанні затримки відшкодування ПДВ заводу.

Нагадаємо, за підсумками січня-серпня 2012 року електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А. М. Кузьміна скоротив виробництво металопрокату порівняно з аналогічним періодом 2011 р. на 16% - до 160 тис. тонн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А. М. Кузьміна» виготовляє продукцію з неіржавіючих, інструментальних, швидкорізальних (зокрема виготовлених методом порошкової металургії), підшипникових, конструкційних легованих і вуглецевих сталей. Реалізує продукцію у 60 країнах світу.