Coal Energy знижує виробничі плани на найближчі роки

Холдингова вуглевидобувна компанія Coal Energy, що володіє десятьма шахтами в Україні, заявляє про зниження довгострокових цілей виробництва, йдеться у звіті компанії.

Coal Energy припускає, що видобуток вугілля в 2012/13 фінансовому році становитиме 2,2 млн тонн; в 2013/14 - 2,9 млн тонн; в 2014/15 - 3,4 млн тонн; у 2015/2016 - 3,8 млн тонн.

Раніше компанія оголошувала про плани до 2016 року збільшити видобуток вугілля до 4,8 млн тонн, говориться в повідомленні.

Компанія також відзначає, що дані прогнози формуються на тлі загального уповільнення темпів зростання економіки в Європі і Китаї.

«Зниження попиту робить негативний тиск на ціни, тому ми вирішили налаштувати наше виробництво так, щоб залишатися прибутковими і зберегти запаси вугілля під контролем», - сказав президент Coal Energy Віктор Вишневецький.

Довідка УНІАН. Coal Energy об'єднує 10 вугільних шахт, переробку відвалів і потужності зі збагачення. Продає вугілля тепловим енергокомпаніям, коксохімічним, цементним заводам і муніципалітетам. Вона також здійснює експорт до Болгарії, Словаччини, Молдови та Туреччини.

У липні 2011 року Coal Energy продала інвесторам на Варшавській фондовій біржі 25% своїх акцій за 80 млн доларів.

Контрольний пакет належить кіпрській Lycaste Holdings Limited, в якій по 50% володіють Віктор та Марина Вишневецькі.