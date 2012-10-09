Виробництво легкових автомобілів в Україні за 9 місяців скоротилося на 23,5%

Виробництво легкових автомобілів в Україні за 9 місяців поточного року скоротилося у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року на 23,5% - до 54 949 одиниць, повідомляє асоціація автовиробників України «Укравтопром».

Згідно з оперативними даними асоціації, виробництво комерційних автомобілів за 9 місяців поточного року проти 9 місяців 2011 року збільшилося на 2,7% - до 2 551 одиниці, виробництво автобусів скоротилося на 2,9% - до 2 497 одиниць.

Загальне виробництво автотранспортних засобів, за оперативними даними «Укравтопрому», за вказаний період становило 59 997 одиниць, що на 22% менше торішнього показника.

У вересні поточного року в Україні було випущено 6 179 одиниць автотранспортних засобів, що на 36,9% менше за аналогічний показник минулого року. При цьому випуск легкових автомобілів протягом минулого місяця знизився на 36,3% і становив 5 723 одиниці, випуск комерційних автомобілів упав на 35,9% - до 196 одиниць, випуск автобусів - на 48,5%, до 260 одиниць.

Як повідомляв раніше УНІАН, з 1 вересня Росія запровадила утилізаційний збір на імпортні автомобілі. За оцінкою експертів, дія цього збору може зробити українські автомобілі в РФ на 10-12% дорожчими. Збір було введено задля захисту російського автопрому в умовах різкого зниження мит після вступу РФ до СОТ.

У відповідь 14 вересня Україна запровадила утилізаційний збір на автомобілі, що імпортувалися з Росії, а також на автобуси.

Нагадаємо, уряд України планує з 1 листопада запровадити утилізаційний збір на весь імпорт автомобілів, незалежно від країни походження. Проект відповідної ухвали готується для розгляду Кабінетом міністрів.

Найбільшими виробниками легкових автомобілів і автобусів в Україні є корпорація «Укравто» («Запорізький автомобілебудівний завод»), корпорація «Богдан», «Єврокар», корпорація «АІС» («КрАСЗ»), корпорація «Еталон» («Чернігівський автозавод» і «Бориспільський автозавод»).