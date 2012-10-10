Ferrexpo за 9 місяців збільшила виробництво окатишів на 3,1%

Гірничо-рудна компанія Ferrexpo plc - основний акціонер Полтавського гірничо-збагачувального комбінату - за підсумками січня-вересня збільшила виробництво окатишів з власної сировини до 6,934 млн. тонн окатишів, що на 3,1% більше, ніж за аналогічний період 2011 року.

Про це повідомляється в офіційному звіті компанії.

У третьому кварталі 2012 року компанія збільшила випуск окатишів з власної сировини до 2,371 млн. тонн, що на 2,8% більше за показник другого кварталу поточного року.

Загальне виробництво окатишів, включаючи продукцію, виготовлену зі сторонньої сировини, в січні-вересні 2012 року знизилося в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року на 1,4% - до 7,156 млн. тонн.

Довідка УНІАН. Зареєстрована в Швейцарії компанія Ferrexpo AG є найбільшим в СНД виробником і експортером сировини для металургійної промисловості – окатишів. Їй належить 97,31% акцій Полтавського ГЗК.

Основними споживачами продукції, яку випускає компанія, є металургійні комбінати Європи, Китаю, Індії, Японії та інших країн.

Акції Ferrexpo, найбільшим акціонером якої є український бізнесмен Костянтин Жеваго, котируються на основному майданчику Лондонської фондової біржі.

У 2011 році компанія збільшила чистий прибуток до попереднього року на 35% - до 574,9 млн. доларів.