Метпідприємства скоротили середньодобове виробництво прокату майже на 10%

За 8 діб жовтня 2012 року середньодобове виробництво прокату на металургійних підприємствах України скоротилося у порівнянні з вереснем на 9,7% - до 69 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомили в об'єднанні металургійних заводів «Металургпром».

За даними об’єднання, середньодобове виробництво сталі з початку жовтня ц.р. скоротилося на 7,5% - до 79,6 тис. тонн, виробництво чавуну - на 2,4%, до 74 тис. тонн.

Станом на 1 жовтня на метпідприємствах у роботі перебувало 24 із 36 доменних печей (67%), 17 з 21 конвертера (81%), 11 з 16 мартенівських печей (69%) і 6 з 15 електропечей (40%).

За інформацією «Металургпрому», у вересні 2012 року металургійна галузь України скоротила виробництво прокату щодо серпня на 3,2% - до 2,292 млн. тонн, сталі - на 1,6%, до 2,583 млн. тонн, чавуну - на 0,09%, до 2,275 млн. тонн.

За січень-вересень метпідприємства скоротили виробництво чавуну щодо аналогічного періоду 2011 року на 1% - до 21,358 млн. тонн, сталі — на 6%, до 24,592 млн. тонн, металопрокату — на 8%, до 21,967 млн. тонн.