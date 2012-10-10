КБ «Південне» і Академія наук підписали угоду про співпрацю

Державне підприємство «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К.Янгеля» і Академія наук України підписали угоду про науково-технічну співпрацю в галузі створення і розвитку ракетно-космічної техніки в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, церемонія підписання відбулася сьогодні, 10 жовтня, у Києві.

Коментуючи подію, президент Національної академії наук Борис Патон відзначив, що виробництво нової техніки традиційно супроводжується тісною виробничою кооперацією. «Основи співпраці в ракетно-космічній галузі були закладені ще особисто Янгелем (Михайло Кузьміч Янгель — видатний радянський конструктор ракетно-космічних комплексів. – УНІАН). І саме від загальної роботи залежить майбутнє всієї галузі», - сказав на церемонії підписання Б.Патон.

Основними напрямами співпраці сторони назвали створення і використання супутникових систем, створення систем і алгоритмів управління ракетно-космічними апаратами за новими принципами, дослідження у сфері технологічного виробництва ракетоносіїв, космічних апаратів і нових матеріалів, створення нового палива і матеріалів для твердопаливних ракетних двигунів і бортових джерел живлення, а також розробку економічної моделі інноваційного розвитку підприємств галузі. Перелік робіт розписаний до 2017 року.

КБ «Південне» визначене ключовим підприємством галузі – підписантом угоди. «У числі пріоритетних ми розглядаємо чотири напрями діяльності – створення і розвиток ракетоносіїв і пускових систем, розробка рідкопаливних двигунів, створення нових космічних апаратів і розробка національного ракетно-реактивного озброєння», - розповів генеральний конструктор – генеральний директор КБ «Південне» Олександр Дегтярьов.

Крім того, за його словами, КБ приділяє велику увагу роботам з очищення низьких орбіт і навколоземної орбіти від космічного сміття і радіоактивних відходів з подальшим їх виведенням у далекий космос.

Довідка УНІАН. ДП КБ «Південне» є найбільшим в Україні і одним з найбільших у світі конструкторським бюро, що володіє передовими технологіями і бере участь у програмах «Морський старт», «Наземний старт», «Дніпро», «Циклон-4», «Антарес II», «Маяк». За офіційними даними, до 98% бюджету КБ формують комерційні проекти співпраці з ракетно-космічними підприємствами Росії, Казахстану, Європи, США, Бразилії.