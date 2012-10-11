Підконтрольні Ахметову компанії знову стали лідерами Індексу прозорості компаній України

Материнська компанія групи СКМ разом із холдингами ДТЕК і "Метінвест", що входять до групи, стали лідерами Індексу прозорості компаній України 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, Індекс прозорості компаній (другий за рахунком) був представлений у четвер Центром «Розвиток корпоративної соціальної відповідальності».

У десятку лідерів також увійшли такі компанії, як «Арселлор Міттал», «Київстар», «Інтерпайп», «Галнафтогаз», «Дніпроспецсталь», «Метро кеш енд кері» та «МТС». Усього в дослідженні взяли участь ТОП-100 компаній за версією «Інвест-газети».

За словами авторів дослідження, індекс розроблено на основі аналогічного індексу Beyond Business (Ізраїль), який щомісячно оцінює прозорість 25 найбільших компаній у різних країнах, включаючи США і країни Євросоюзу. За підсумками таких оцінок формується глобальний індекс прозорості компаній, до якого цього року увійшов лідер українського індексу - компанія СКМ (30-е місце в глобальному рейтингу).

Глава правління Центру «Розвиток корпоративної соціальної відповідальності» Марина Саприкіна розповіла, що об'єктом оцінки виступає веб-сайт компаній, як відображення корпоративної активності в цілому. Оцінюється якість нефінансової звітності, прозорість контенту сайтів, доступність сайтів (легкість пошуку) і простота навігації. Крім того, в оцінку входять пропоновані матеріали антикорупційної політики, рівень діалогу зі стейкхолдерами, питання захисту навколишнього середовища, відносини з персоналом, розкриття бізнес-профілю і стратегії. Нововведенням цьогорічного індексу, за словами М.Саприкіної, є пряма оцінка міні-сайтів або розділів сайту, присвячених безпосередньо корпоративній соціальній активності компаній.

У результаті, цього року найвищий оціночний бал отримала підконтрольна бізнесмену Рінату Ахметову компанія СКМ (Систем Кепітал Менеджмент) - 147 балів (73% прозорості), найнижчий бал отримала компанія з виробництва продуктів харчування «Джей Ті Інтернешнл Україна» - 3 бали (1% прозорості). За словами М.Саприкіної, загальний склад першої десятки лідерів індексу в порівнянні з минулим роком практично не змінився. У секторальному розрізі лідерами індексу знову стали телекомунікаційні й енергетичні компанії. При цьому середній індекс прозорості всіх компаній - учасниць індексу зменшився і склав всього 14% (у минулому році - 20,5%).

Довідка УНІАН. Індекс прозорості компаній України вперше був представлений 2011 року. Він складається в рамках проекту «Об'єднуємося заради реформ» (UNITER), фінансування якого здійснює Агентство США з міжнародного розвитку USAID. За словами авторів індексу, він є максимально об'єктивною оцінкою, позбавленою будь-якої заангажованості.