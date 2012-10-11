Янукович бачить перспективи розвитку суднобудування у «творчому підході»

Президент України Віктор Янукович бачить перспективи розвитку вітчизняного суднобудування «в творчому підході і застосуванні сучасних технологій».

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив у четвер, 11 жовтня, під час робочої поїздки до Херсонської області на нараді, де розглядалися питання соціально-економічного розвитку цього регіону.

«Доти, доки підхід до суднобудування не став творчим, ми мали проблеми в цій галузі. Пройдисвіти знищували підприємства і знущалися над людьми. Зараз прийшли нові господарі і ситуація змінилася, підприємства запрацювали. Зокрема, Новинський та інші. Ми застосували відому в світі систему державно-підприємницького партнерства, де кожен бере на себе зобов'язання і виконує їх. І ми дістали результати», - сказав Президент.

Також В.Янукович наголосив, що українські суднобудівні підприємства в своєму розвитку повинні орієнтуватися на нові технології, які існують у світовому суднобудуванні.

Президент зазначив, що держава сприятиме розвитку цієї галузі.

Нагадаємо, раніше В.Янукович заявляв, що вирішення проблем вітчизняного суднобудування є першорядним завданням, і він суворо стежитиме за її виконанням.

За його словами, з метою підтримки суднобудування прийнято державну цільову оборонну програму будівництва кораблів класу «корвет», а також парламентом прийнято закон про проведення всеукраїнського експерименту про державну підтримку суднобудівної промисловості.

Як повідомляв УНІАН, у вересні цього року Верховна Рада прийняла в цілому Закон «Про проведення економічного експерименту з державної підтримки суднобудівної промисловості».