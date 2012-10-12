Металурги збільшили імпорт залізорудної сировини на 79%

За 9 місяців поточного року метпідприємства України збільшили щодо аналогічного періоду 2011 р. імпорт залізорудної сировини (ЗРС) на 79% - до більш ніж 1,841 млн тонн. Про це УНІАН повідомили в асоціації гірничорудних підприємств «Укррудпром».

Зокрема, з Російської Федерації імпортували за вказаний період залізорудну сировину: Алчевський меткомбінат (близько 1,339 млн тонн), Дніпровський меткомбінат ім. Дзержинського (195,2 тис. тонн). Меткомбінат ім. Ілліча (123,2 тис. тонн), меткомбінат «Азовсталь» (115,8 тис. тонн), "Запоріжсталь" (61,2 тис. тонн). Інші метпідприємства України завезли по імпорту 7,3 тис. тонн ЗРС.

За даними «Укррудпрому», за 9 місяців 2012 р. українські гірничодобувні підприємства реалізували 52,321 млн тонн продукції - на 1,9% менше аналогічного періоду минулого року. На експорт відвантажено 26,467 млн тонн залізорудної продукції, що на 5,6% більше. Обсяг поставок на внутрішній ринок скоротився на 8,5%, - до 25,854 млн тонн. Зокрема, поставки металургійним підприємствам знизилися на 8,7% - до 25,2 млн тонн.

За даними «Укррудпрому», на 1 жовтня 2012 р. на складах підприємств асоціації накопичилося понад 1,194 млн тонн залізорудної продукції. З початку року обсяги залишків на складах в цілому скоротилися на 10,6 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, в Україні обсяги виробництва залізної руди за 9 місяців 2012 г зросли на 1%, або на 492 тис. тонн - до 59,915 млн тонн.

Виробництво залізорудного концентрату збільшилося також на 1%, або на 614 тис. тонн, - до 49,64 млн тонн.

Виробництво агломерату зросло на 3% (на 875 тис. тонн) - до 32,162 млн тонн. Виробництво окатишів за січень-вересень збільшилося на 5%, або 810 тис. тонн, - до 17,106 млн тонн.