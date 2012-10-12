"АвтоКрАЗ" в січні-вересні зменшив виробництво автомобілів на 10,7%

ПАТ "АвтоКрАЗ" (Кременчук, Полтавська обл) в січні-вересні 2012 року зменшило обсяг виробництва автомобілів у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року на 10,7%, або на 79 автомобілів до 657 автомобілів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на нараді в мерії повідомив начальник управління економіки міськвиконкому Кременчука Микола Здойма.

За його словами, у вересні "АвтоКрАЗ" зменшив виробництво у зв'язку з введенням Росією утилізаційного збору на українські вантажівки.

«Через це наші машини подорожчали. Завод знизив обсяг їх виробництва», - сказав М.Здойма.

Як повідомляв УНІАН, з 1 вересня Росія ввела утилізаційний збір на імпортні автомобілі, який, на думку експертів, може зробити українські автомобілі в РФ на 10-12% дорожчими. У відповідь 14 вересня Україна ввела утилізаційний збір на імпортовані з Росії автомобілі і автобуси.

Довідка УНІАН. ПАТ «АвтоКрАЗ» випускає 33 основні моделі і майже 260 модифікацій і комплектацій великотоннажної автотехніки.

ПАТ «АвтоКрАЗ» у 2011 році збільшило промвиробництво на 7% виробивши 1071 одиниць автомобілів і складальних автокомплектів.