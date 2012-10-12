«Луганськтепловоз» за 9 місяців збільшив виробництво тепловозних секцій на 4%

Публічне акціонерне товариство «Луганськтепловоз» за 9 місяців поточного року в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року збільшило обсяг виробництва тепловозних секцій на 4,1% - до 110 одиниць.

Як повідомили УНІАН у прес-службі підприємства, в цілому, за підсумками дев'яти місяців поточного року випуск товарної продукції перевищив 1,2 млрд грн.

Зокрема, цехами підприємства виготовлено 108 тепловозних секцій для Російських залізниць (з них 2 - нового тепловоза 2ТЕ116УД), а також 2 склади дизель-поїзда ДЕЛ-02 для «Укрзалізниці». Крім того, проведені запасні частини для локомотивів, комплектуючі вузли і агрегати, виконані інші роботи.

За словами генерального директора ПАТ «Луганськтепловоз» Павла Цеснека, в жовтні заводу необхідно відправити замовнику 20 секцій тепловоза 2ТЕ116. Це більше, ніж випускали в кожному з попередніх місяців. Крім того, повинні бути здані представникам Донецької та Львівської залізниць 5-й і 6-й склади дизель-поїзда ДЕЛ-02.

За прогнозами фахівців, на кінець року на підприємстві буде вироблено 154 тепловозні секції (за підсумками 2011 року - 110) і 6 вагонів дизель-поїздів.

Довідка УНІАН. ПАТ «Луганськтепловоз» - найбільше підприємство України, що спеціалізується на випуску магістральних і маневрових тепловозів, електровозів, електропоїздів постійного і змінного струму, дизель-поїздів.

ЗАТ «Трансмашхолдинг» через ЗАТ «Управляюча компанія «Брянський машинобудівний завод» контролює 76% акцій ПАТ «Луганськтепловоз».